Benjamín Netanyahu a Irán: "El momento de la verdad se acerca" para liberar al pueblo del yugo de la tiranía

Jerusalén, 8 mar (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dirigió este domingo un vídeomensaje al pueblo iraní en el que afirma que "el momento de la verdad se acerca" e invita a los habitantes de Irán a liberarse "del yugo de la tiranía".

En el mensaje, publicado en sus redes sociales, Netanyahu dice que Israel no quiere "dividir Irán", sino liberar al país y vivir en paz con él.

"Pero al final del día, la liberación del yugo de la tiranía, esta liberación, depende de vosotros: el valiente pueblo iraní que tanto tiempo ha sufrido", asegura el primer ministro israelí.

Y añade: "Creo que si os levantáis en el momento de la verdad, no estará lejos el día en que Israel e Irán vuelvan a ser grandes amigos".

Estados Unidos e Israel iniciaron el pasado 28 de febrero una guerra contra Irán que ya suma más de 1.300 muertos en el lado iraní, según Teherán, que ha lanzado ataques contra varios de sus vecinos que albergan bases estadounidenses mientras los bombardeos de Israel en el Líbano han provocado ya casi 400 muertes, en su enfrentamiento con el grupo chií Hizbulá. EFE