Bloque Negro agrede violentamente a policías en la manifestación de la Gen Z en el Zócalo de la CDMX

Esta sábado 15 de noviembre se llevó a cabo la llamada marcha de la Generación Z en la Ciudad de México y otras partes del país. Miles de mexicanos se dieron cita en el Ángel de la Independencia y avanzaron hasta el Zócalo Capitalino, donde, a pesar de tratarse de una manifestación pacífica, llegó el Bloque Negro, grupo de personas encapuchadas que se distingue por actuar con violencia.

Policías agredidos durante marcha Generación Z.

Luego de que lograran reventar las vallas que se instalaron alrededor de Palacio Nacional con el objetivo de resguardar la seguridad tanto de fuerzas civiles como de manifestantes, integrantes del Bloque Negro atacaron con suma violencia a policías, tanto hombres como mujeres.En redes sociales, comenzaron a circular videos donde se ve el ataque de los encapuchados, quienes patean y golpean a más de un policía.

Cabe recordar que no es la primera vez que este grupo se hace presente en una manifestación. El pasado 2 de octubre, más de 100 policías resultaron heridos durante la marcha que recuerda la Matanza de Tlatelolco.

Hace unos días, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió durante su conferencia de prensa matutina que la manifestación de hoy fuera pacífica:“México es un país libre, estamos de acuerdo en la libertad de manifestación, se pueden manifestar, eh, todos aquellos que lo quieran hacer, siempre buscamos que sea de manera pacífica, que no haya actos de violencia”, señaló.