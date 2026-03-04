Bogotá destaca en ANATO 2026 con ventas superando $1.800 millones y alianzas estratégicas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Bogotá:- Bogotá cerró su participación como ciudad anfitriona de la 45ª edición de la Vitrina Turística de ANATO con un balance histórico que reafirmó su liderazgo como destino turístico inteligente, innovador e incluyente.

Durante los tres días de feria, la ciudad atendió a más de 1.500 personas en su stand y proyectó una expectativa de ventas superior a los $1.800 millones ($1.834.457.327), consolidando su posicionamiento ante los mercados nacionales e internacionales.

Esta edición, que coincidió con el 45 aniversario de la Vitrina Turística, marcó un hito al ocupar por primera vez la totalidad del recinto de Corferias, con una agenda robusta que posicionó a Bogotá como ciudad anfitriona y como Destino Turístico Inteligente, frente a los principales actores del sector en América Latina.

Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo, destacó los resultados de la participación de la ciudad:

“Ser ciudad anfitriona de la Vitrina Turística de ANATO 2026 nos permitió demostrar, con resultados concretos, que Bogotá está preparada para liderar el turismo del futuro. Cerramos esta feria con cifras históricas, alianzas estratégicas, mayor conectividad internacional y una oferta turística innovadora, diversa e incluyente que refleja el enorme potencial de nuestra ciudad ante el mundo.”

Alianzas estratégicas y agenda internacional

Como eje central de su estrategia de internacionalización, Bogotá concretó acuerdos de hermandad mediante la firma de memorandos de entendimiento con Monterrey y Jalisco, en México, así como con el Valle del Cauca y San Andrés y Providencia.

Estas alianzas fortalecieron el turismo multidestino, el intercambio cultural y la cooperación entre territorios, ampliando las oportunidades de promoción conjunta y desarrollo de nuevos productos turísticos.

En el marco de esta edición, México fue el país invitado de honor, un mercado estratégico para Bogotá, que en 2025 recibió cerca de 1,9 millones de visitantes, con México entre los principales países emisores de turistas hacia la capital.

Conectividad aérea: nuevo vuelo Quebec–Bogotá

Uno de los hitos más relevantes de la participación de Bogotá en ANATO 2026 fue el lanzamiento oficial de la nueva frecuencia aérea Quebec–Bogotá, en alianza con Air Canada. Esta nueva conexión fortaleció la relación con el mercado canadiense y reafirmó a Bogotá como el principal hub de entrada a Sudamérica, impulsando el turismo de negocios, educativo y vacacional.

Innovación, competitividad y experiencias en el stand Bogotá

El stand Bogotá, ubicado en el pabellón 3 de Corferias, se consolidó como un espacio vivo de innovación, relacionamiento y experiencias. Durante la feria, 60 empresarios del sector turístico presentaron lo mejor de la oferta capitalina en mesas de trabajo especializadas, fortaleciendo la competitividad del destino.

La ciudad presentó avances estratégicos como la recertificación internacional como Destino Turístico Inteligente, otorgada por SEGITTUR, destacando la gestión de Bogotá bajo estándares de innovación, sostenibilidad y gobernanza.

Así mismo, se fortaleció la Estrategia Stopover, desarrollada junto a Avianca, para transformar las escalas aéreas en estadías reales, y se lanzó oficialmente la oferta de turismo de salud, en alianza con SURA, como parte de la estrategia “Bogotá, destino de turismo de salud”.

El stand también visibilizó a Bogotá como capital mundial de la bicicleta y fue escenario del lanzamiento del Calendario Deportivo 2026, junto al IDRD, consolidando la ciudad como destino de turismo deportivo.

Turismo incluyente, tecnología y activaciones culturales

Como parte de su compromiso con un turismo para todos, el Instituto Distrital de Turismo lanzó la nueva Guía de Turismo Accesible, una herramienta clave para el posicionamiento de Bogotá como un destino incluyente y alineado con estándares internacionales de accesibilidad.

Las 20 localidades de la ciudad tuvieron un papel protagónico a través de experiencias interactivas y activaciones con inteligencia artificial, laboratorios de innovación y recorridos inmersivos bajo el concepto “Bacatá”, que integran tecnología, narrativa y juego para fortalecer la conexión emocional de los visitantes con el territorio.

La experiencia se complementó con activaciones gastronómicas, que resaltaron la identidad de la ciudad a través del café de origen, la cocina tradicional y las propuestas contemporáneas, proyectando a Bogotá como un destino que se vive desde sus sabores, su cultura y su diversidad.

Con este cierre, el Instituto Distrital de Turismo ratificó su compromiso con el fortalecimiento de toda la cadena de valor del turismo y con la consolidación de Bogotá como una ciudad de clase mundial, innovadora, sostenible e inclusiva, profundamente conectada con los mercados internacionales.