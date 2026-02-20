Bogotá presenta la campaña 'La casa de todos se mantiene limpia' para un turismo responsable

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Bogotá. La Oficina de Turismo de Bogotá presentó la campaña “Bogotá, la casa de todos se mantiene limpia”, una iniciativa que parte del reconocimiento de la ciudad como una casa común y de la necesidad de que su cuidado sea una responsabilidad compartida entre quienes la habitan, trabajan y visitan. La campaña fortalece la experiencia turística y la convivencia ciudadana, al tiempo que posiciona a Bogotá como un destino nacional e internacional limpio, competitivo y sostenible.

Entre sus principales objetivos se encuentran generar un compromiso visible del sector turístico frente al manejo adecuado de residuos, vincular a los gremios como aliados estratégicos, implementar acciones pedagógicas con visitantes y ciudadanía, y visibilizar las buenas prácticas de restaurantes, bares, hoteles y operadores turísticos, en coherencia con una visión de turismo responsable y sostenible para la ciudad.

“Hoy, junto a los gremios del turismo, reafirmamos que el cuidado de nuestra ciudad no es negociable. A través de este pacto con hoteles, restaurantes y bares, buscamos que cada trabajador y visitante se convierta en un guardián de Bogotá. No se trata solo de recoger residuos, sino de respetar nuestra casa común: cumpliendo los horarios de recolección, denunciando los puntos críticos a través de las líneas 110 y 195, y haciendo un uso impecable del espacio público. Si queremos un destino competitivo y sostenible, debemos entender que mantener limpia a Bogotá es una responsabilidad que nos pertenece a todos”, explicó Ángela Garzón, directora de la Oficina de Turismo de Bogotá.

Un pacto público por el cuidado de la casa de todos

El lanzamiento oficial de la campaña se realizó en la Zona T de Bogotá, en el marco de un evento que incluyó la presentación de la estrategia y la firma del Pacto por el Buen Manejo de Basuras y Residuos en el Turismo de Bogotá, en alianza con Asobares, Acodrés, Acolap y Cotelco. Este acto público reafirmó el compromiso del sector turístico con la implementación de los 10 No Negociables y con acciones pedagógicas orientadas al cuidado del espacio público y al fortalecimiento de la experiencia turística.

“Para Cotelco Capítulo Bogotá – Cundinamarca, ha sido un honor suscribir el pacto por el buen manejo de basuras y residuos en el turismo de Bogotá. Estamos convencidos de que Bogotá es la casa de todos y se mantiene limpia. Los diez no negociables los seguiremos cumpliendo e invitamos a ciudadanos, a extranjeros y a cada uno de los bogotanos a cumplir con estos compromisos”, precisó María Patricia Guzmán, directora ejecutiva de Cotelco Bogotá – Cundinamarca.

“Hoy estamos con el IDT firmando el pacto más importante que se puede generar: el de manejo de residuos sólidos. Desde los establecimientos de comercio y el sector gastronómico, nos unimos para cumplir con los cronogramas y procesos de clasificación que permiten que los residuos sean aprovechables. Buscamos una ciudad más limpia y un turismo gastronómico que esté en total sintonía con el cuidado de nuestro entorno y las nuevas tecnologías”, afirmó Clemencia Botero, directora ejecutiva de Acodrés Capítulo Bogotá – Cundinamarca.

Por su parte, Camilo Ospina, presidente de la Junta Directiva Nacional de Asobares precisó: “para nosotros, hoy en esta firma del pacto con el Distrito, a través de la oficina de turismo, con Acolap, Cotelco y Acodrés, es supremamente relevante para los empresarios del sector. Nuestra ciudad, nuestro destino, necesita de este tipo de articulaciones y compromisos no solo desde lo institucional, sino de la base empresarial. Para Asobares es un orgullo y vamos a trabajar fuertemente con todos nuestros afiliados para que este pacto de verdad dé resultados y nuestra ciudad cada vez esté más limpia”.

Los 10 No Negociables: reglas claras para una ciudad más limpia

Un eje central de la campaña es la promoción y adopción de los 10 No Negociables para el manejo responsable de basuras y residuos en el turismo de Bogotá, que establecen lineamientos claros para el comportamiento del sector turístico y de la ciudadanía en el espacio público:

1. Respetar los horarios establecidos para la recolección de residuos.

2. No utilizar las cestas públicas como botaderos de residuos comerciales.

3. Separar adecuadamente los residuos ordinarios, reciclables y especiales.

4. No disponer residuos voluminosos ni de construcción en el espacio público.

5. Capacitar de manera permanente a los equipos de trabajo en el manejo responsable de residuos.

6. Informar y sensibilizar a clientes, visitantes y ciudadanía sobre el cuidado de la ciudad.

7. Promover el reciclaje y la reducción de residuos en las operaciones turísticas.

8. Mantener limpias las fachadas y el entorno inmediato de los establecimientos.

9. Reportar oportunamente los puntos críticos de acumulación de basuras.

10. Liderar con el ejemplo como principio de un turismo responsable y corresponsable en Bogotá.

El turismo como anfitrión y líder del cuidado de la ciudad

Desde el sector turístico, la estrategia lidera con el ejemplo a través de prácticas responsables en el manejo de basuras y residuos, así como de acciones pedagógicas dirigidas a turistas y ciudadanía que promueven comportamientos cotidianos orientados al cuidado del espacio público. La campaña se desarrolla bajo un enfoque de corresponsabilidad y reconoce que solo con la participación de todos es posible consolidar una ciudad más limpia, ordenada y acogedora.

Una invitación a apropiarse, querer y cuidar la ciudad

Bogotá es un lugar que se vive, se recorre y se comparte todos los días. Esta campaña es una invitación a apropiarse de la ciudad, a reconocerla como propia, a quererla y a mantenerla limpia desde lo cotidiano. Cuidarla es una muestra de respeto por quienes la habitan y la visitan, y una acción concreta para construir una ciudad más amable, sostenible y orgullosa de sí misma. Porque Bogotá es la casa de todos, y mantenerla limpia es una responsabilidad que nos une.