Boletín de visas abril y mayo 2026: fechas de prioridad para categorías familiares

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), en coordinación con el Departamento de Estado, informó sobre la revisión de los procedimientos para determinar la disponibilidad de visas en las categorías de inmigración basadas en empleo y en familia.

La medida busca alinear mejor el proceso interno de USCIS con los procedimientos que utiliza el Departamento de Estado para los extranjeros que solicitan visas de inmigrante en consulados y embajadas estadounidenses en el exterior.

Según el anuncio, los cambios permitirán que los solicitantes que esperan ajustar su estatus en EE. UU. tengan un proceso más claro y sincronizado con las fechas de acción final y las fechas de presentación publicadas en el Visa Bulletin, que se presenta en formato día-mes-año (dd-mmm-yy).

El USCIS destacó que esta actualización contribuirá a una mayor transparencia y eficiencia en el sistema migratorio, ofreciendo a los solicitantes informacion.

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