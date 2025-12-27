Bolsonaro en proceso de rehabilitación

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de cárcel por golpismo, comió y empezó la rehabilitación ayer, un día después de ser operado previa autorización judicial de una hernia inguinal bilateral, según informaron los médicos.

El exmandatario, de 70 años, está en cuidados posoperatorios en el Hospital DF Star de Brasilia, donde fue intervenido el jueves, día de Navidad, para corregir dos hernias en la región de la ingle. Según el último boletín, al exjefe de Estado (2019-2022) se le ha medicado para prevenir un cuadro de trombosis y se le ha ajustado el tratamiento para prevenir sus recurrentes crisis de hipo y el reflujo gastroesofágico.