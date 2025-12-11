Botulismo enferma 50 bebés EEUU

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington. AP

Reguladores de salud en Estados Unidos ampliaron ayer un brote de botulismo infantil vinculado a la fórmula para bebés de ByHeart retirada del mercado para incluir todas las enfermedades reportadas desde que la empresa comenzó la producción en marzo de 2022.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de (FDA) dijo que los investigadores “no pueden descartar la posibilidad de que la contaminación haya afectado a todos los productos de fórmula de ByHeart” jamás fabricados.

El brote ahora incluye 51 bebés en 19 estados. La nueva definición de caso incluye “cualquier bebé con botulismo que haya estado expuesto a la fórmula de ByHeart en cualquier momento desde el lanzamiento del producto”, según Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC). El caso más reciente se informó el 1 diciembre.