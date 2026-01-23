¿Por qué ByteDance vendió la mayoría de TikTok en Estados Unidos?

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El consejero delegado de TikTok, Shou Zi Chew, mostró su "agradecimiento" a los usuarios de la plataforma y en especial a los estadounidenses después de que ByteDance, matriz china de TikTok, vendiera este jueves la mayoría de sus operaciones en EE.UU. a inversores no chinos para evitar una prohibición.

Shou publicó un breve video en la plataforma en la que muestra su "agradecimiento" a sus más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo y, específicamente, a "los 200 millones de estadounidenses".

"Estamos agradecidos de que formen parte de la comunidad de TikTok, y tenemos ganas de seguir viendo su espíritu creativo, gran capacidad para narrar historias y de traer felicidad a todo el mundo en todas partes", agregó el directivo.

Los nuevos propietarios, entre ellos Oracle, MGX, Silver Lake y la entidad de Michael Dell, controlarán más del 80 % de la nueva entidad, asegurando la continuidad de la popular aplicación en Estados Unidos, de acuerdo con la matriz.

Por el momento, ni la matriz de TikTok, la tecnológica china ByteDance, ni el Gobierno chino se han pronunciado al respecto del acuerdo.

La operación se negoció durante más de un año y pone fin a una disputa legal que se prolongó seis años.

Desde 2019, TikTok enfrentó intentos de bloqueo por parte de legisladores, universidades, el Ejército y la Casa Blanca, en medio de la tensión tecnológica y comercial entre EE. UU. y China. La aplicación había sido objeto de amenazas de prohibición y un apagón temporal de 14 horas.

La venta había sido adelantada el 18 de diciembre de 2025 y resaltando que las tres entidades contarán con un 45 % de las participaciones, mientras que en torno a un 33 % estará en manos de filiales de los principales inversores detrás de ByteDance, que mantendría el control de aproximadamente un 18 % del accionariado restante.

Usuarios e influencers organizaron protestas y campañas, durante el largo limbo legal, para mantener activa la plataforma, que cuenta con más de 200 millones de usuarios en Estados Unidos, convirtiéndose en un terreno clave de la disputa entre ambas potencias.