¿Llegará Maria Corina Machado al Nobel? Lo que se sabe tras cancelación de conferencia

Publicado por RFI Creado: Actualizado:

Maria Corina Machado no participará este martes en el evento previsto, una rueda de prensa, que debía haber ocurrido hace unas horas pero que fue pospuesta. Algunas fuentes de su entorno comentan que podría tener lugar mañana, día principal del evento, porque es cuando tendrá lugar la entrega del premio Nobel.

El Instituto Nobel asegura no tener más información. Se trata de un viaje difícil, después de que las autoridades venezolanas anunciasen que la considerarán fugitiva si sale del país.

La agencia Reuters dice que Machado está en la capital noruega, en el Grand Hotel, donde se aloja cada año el ganador. A las puertas de este establecimiento, igual se mostraba el presidente de Panamá José Raúl Mulino, que ha venido a arropar a Machado.

"Estoy ansioso igual que ustedes, no sé si ha llegado pero estoy seguro de que va a llegar", dijo Mulino a RFI.

Además de Mulino, está prevista la presencia de su homólogo argentino Javier Milei.

También está en Oslo Corina Parisca, madre de María Corina Machado, al igual que a parte de su familia y se espera que llegue esta tarde el opositor exiliado en España Edmundo González Urrutia. Hasta la capital noruega, ha viajado el congresista estadounidense Carlos Gimenez, una de las personas que la nominó para este Nobel de la Paz.

"Es un honor para mí porque yo fui una de las personas que la nominó por la lucha de la libertad y la paz porque ella es lo que desea. En muchos instantes, cuando tienes un cambio de gobierno se utiliza la violencia, pero ella no, ella utilizó la democracia, estábamos tratando la manera pacífica con elecciones pero Nicolas Maduro se niega a entregar el poder a las personas a las que eligieron el pueblo venezolano", declaró a RFI.

Sin embargo, la cercanía mostrada por Machado con Trump también ha provocado quejas en torno a este premio.