La capital de Haití raciona la energía; crecen apagones

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Puerto Príncipe.- EFE

La capital haitiana, Puerto Príncipe, enfrentaba ayer, martes, un severo racionamiento de electricidad, debido al sabotaje sistemático de torres eléctricas por parte de delincuentes y al cierre desde hace varios meses de la principal central hidroeléctrica del país, informó la empresa pública de electricidad, Électricité d'Haiti (EDH).

"El severo racionamiento que se registra actualmente en el suministro eléctrico se debe en gran parte a la parada no programada de la central hidroeléctrica de Péligre", de acuerdo con un comunicado de la empresa publicado en la red social X. Esta parada "va seguida del sabotaje sistemático de cinco torres de la línea de transporte de 115 kV ocurrido el pasado 17 de junio", prosiguió el comunicado.

Según EDH, a estos factores se suma la situación de la empresa privada E-Power, que, al enfrentarse a graves dificultades técnicas, solo puede suministrar un tercio de su capacidad de producción, es decir, menos de 10 megavatios.

Para la compañía eléctrica pública, todos estos imprevistos requieren reparaciones importantes, una movilización logística a gran escala y tiempo para ofrecer soluciones y alternativas adecuadas.

Obligada a funcionar con recortes, EDH informó de que el suministro drástico y escaso en algunas zonas del área metropolitana de Puerto Príncipe se debe a la inestabilidad de la red desde el cierre de Péligre y a la incapacidad de los motores de la empresa privada E-Power, demasiado pequeños.