Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El Mundo

Discretamente

Casa Blanca dice negocia plan paz Rusia y Ucrania

El acuerdo tendría 28 puntos, y se comenta que Ucrania concedería territorio del este a Rusia a cambio de seguridad

Se pondría fin a los ataques de ambos. AP

Se pondría fin a los ataques de ambos. APAP

EFE EFE
Publicado por
EFE

Creado:

Actualizado:

Washington.- EFE

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró ayer, jueves, que la Administración de Donald Trump está negociando el plan de paz con Ucrania y Rusia "por igual", después de que Axios avanzara que el acuerdo se está gestando entre EEUU y Moscú.

El enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el secretario de Estado, Marco Rubio, han estado "trabajando en un plan discretamente durante el último mes y han estado dialogando con ambas partes, Rusia y Ucrania, por igual", aseguró Leavitt.

La portavoz fue preguntada después de que Axios publicara que Witkoff y el emisario del Kremlin, Kiril Dmitriev, están trabajando en un plan de 28 puntos que prevé, entre otras cosas, conceder a Rusia territorios del este de Ucrania a cambio de una garantía de seguridad de Washington para Kiev y el resto de Europea frente a una posible nueva agresión rusa. Según dijo Leavitt, el equipo negociador estadounidense está siguiendo el mismo proceso que se utilizó para poner fin al conflicto en Gaza.

Sobre el autor
EFE EFE

EFE

Lo último

tracking