Caso Epstein: Ghislaine Maxwell evade preguntas y lanza advertencia a Trump

Publicado por RFI Creado: Actualizado:

Como era de esperar, Ghislaine Maxwell se negó a responder a las preguntas de una comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos este 9 de febrero. La cómplice de Jeffrey Epstein invocó la Quinta Enmienda de la Constitución para no autoincriminarse.

Ghislaine Maxwell, pieza clave y cómplice directa en la captación y explotación de menores del caso Epstein, ha comparecido ante el Congreso a puerta cerrada y por videoconferencia.

La ex aristócrata, que cumple una condena de 20 años en una prisión de Texas, ha optado por el silencio. Se ha acogido a la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense que le permite no responder a ninguna pregunta del comité para no incriminarse.

También ha lanzado un mensaje directo a Donad Trump: le pide clemencia a cambio de contar todo lo que sabe, para, según ella y limpiar el nombre del presidente, salpicado por su relación pasada con el multimillonario.

"Esto no se detendrá"

La estrategia no ha pillado por sorpresa a los legisladores, que ya estaban al tanto que Maxwell se negaría a testificar, pero sí ha enfadado a algunos demócratas que han prometido que esto no acaba aquí.

"Pero estoy aquí para decirles que los demócratas de la Cámara de Representantes, específicamente los de los Comités de Supervisión y de Justicia, ya que Pam Bondi comparecerá ante nosotros en un minuto, no nos dejaremos intimidar ni distraer. Sabemos quién debe rendir cuentas, y seguiremos adelante, nos aseguraremos de seguir investigando. Esto no nos detendrá", dijo la representante de Texas, Jasmine Crocket.

La ex novia y cómplice de Epstein también asegura tener valiosa información sobre la relación del fallecido magnate con el expresidente demócrata Bill Clinton, quien también está citado este mes para declarar ante el comité.