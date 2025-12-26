China consolida su presencia en Latinoamérica

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

China se ha consolidado como principal socio comercial de múltiples países latinoamericanos, como Brasil o Argentina, y ha elevado su presencia en la región con importantes proyectos como el puerto de Chancay (Perú), una expansión que le ha valido, una vez más, nuevas fricciones con Estados Unidos.

Ese puerto, inaugurado el año pasado para conectar directamente Sudamérica y China, se une a otras iniciativas como fábricas de vehículos en México y Brasil, minas de cobre o hierro en Chile, proyectos ferroviarios en Argentina o las explotaciones de litio en el 'triángulo' formado por esos dos países y Bolivia.

Según el Ministerio chino de Comercio, la inversión directa del país asiático en Latinoamérica alcanzó en 2024 US 14,710 millones .

Datos de la Universidad Nacional Autónoma de México muestran que, entre 2010 y 2019, esta llegada de capital fue casi siete veces superior a la de la década anterior, aunque desde la pandemia el ritmo se ha ralentizado.

Ya en 2011, Jin Liqun, entonces presidente de China Investment Corp (CIC, fondo soberano con unos 1.57 billones de yuanes en activo y el encargo de invertir en mercados extranjeros) mostró su “optimismo” por el crecimiento en América Latina y avanzó que “incrementarán” su inversión en la región, apuntando específicamente a las oportunidades en países como Brasil, Chile o Colombia.

Sin embargo, lo que en un principio fue una búsqueda de nuevos mercados e inversiones fructíferas ahora es visto por Washington como una “amenaza estratégica”, según William Jackson, economista jefe para mercados emergentes de la consultora británica Capital Economics.