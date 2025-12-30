China hace ejercicios con “fuego real” cerca Taiwán

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El Ejército chino anunció este martes que realizó ejercicios con “fuego real de largo alcance” en aguas situadas al norte de Taiwán, en medio de unas maniobras militares a gran escala lanzadas el día anterior con el propósito de “disuadir" a las “fuerzas externas” que traten de apoyar a la isla autogobernada.

“A las 09.00 horas (01.00 GMT) del 30 de diciembre, las fuerzas terrestres del Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) llevaron a cabo ejercicios con fuego real de largo alcance en las aguas situadas al norte de la isla de Taiwán y alcanzaron los efectos deseados”, declaró el mando castrense.

Por el momento, no se han revelado detalles concretos sobre el tipo de armamento empleado en estos simulacros. El EPL había confirmado una hora antes el inicio del segundo día de ejercicios bélicos en torno a Taiwán, en los que participan unidades del ejército de tierra, la armada, la fuerza aérea y la fuerza de cohetes, en contexto de creciente tensión entre Pekín y Washington y Tokio.