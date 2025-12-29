China lanza maniobras militares en torno Taiwán

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El Ejército chino anunció este lunes que ha lanzado nuevas maniobras en torno a Taiwán en las que participan unidades del ejército, la armada, la aviación y la fuerza de cohetes para “aproximarse a la isla desde múltiples direcciones” y “lanzar una seria advertencia a las fuerzas separatistas que buscan la independencia de la isla y a las fuerzas de interferencia externa".

“Estos ejercicios se centran principalmente en patrullas de preparación para el combate marítimo-aéreo, la toma del control integral, el bloqueo de puertos y zonas clave, y la disuasión externa tridimensional”, señala el Comando del Teatro Oriental de Operaciones.

Los ejercicios, llamados 'Misión Justicia-2025', tienen lugar después de una nueva escalada de tensiones en el Estrecho, en un contexto marcado por el refuerzo del apoyo militar estadounidense a Taipéi y por recientes visitas a la isla de responsables políticos japoneses, en un momento de deterioro de las relaciones entre China y Japón por cuestión de Taiwán.

Respuesta de Taiwan

Las autoridades taiwanesas condenaron ayer las maniobras militares lanzadas por China en torno a la isla y denunciaron lo que calificaron como una campaña de “intimidación militar” por parte de Pekín, al considerar que esas acciones “desafían el orden internacional".

La portavoz presidencial Karen Kuo afirmó que la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y en el Indopacífico constituyen un “amplio consenso” de la comunidad internacional, y sostuvo que los ejercicios chinos “socavan de forma flagrante la seguridad y la estabilidad regionales” y representan “claro desafío” al derecho y al orden internacionales. Indicó que las fuerzas isleñas “están plenamente preparadas para garantizar la seguridad de la nación” y expresó su “firme repudio” a las acciones del Ejército chino.