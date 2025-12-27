China sanciona a 20 empresas de EEUU

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El gobierno chino impuso sanciones el viernes a 20 empresas estadounidenses del sector de defensa y a 10 ejecutivos, una semana después de que Washington anunciara ventas de armas a Taiwán en gran escala.

Las sanciones implican la congelación de los activos de las compañías en China y la prohibición a individuos y organizaciones de tratar con ellas, según el ministerio de relaciones exteriores chino.

Entre las empresas están Northrop Grumman Systems Corporation, L3Harris Maritime Services y Boeing en San Luis, mientras que entre los ejecutivos sancionados se encuentra Palmer Luckey, fundador de la firma de defensa Anduril Industries. Dichos ejecutivos ya no pueden hacer negocios en China y tienen prohibido ingresar a territorio chino. Sus activos han sido congelados.

El anuncio del paquete de ventas de armas de EU, valorado en más de 10,000 millones de dólares, ha provocado una respuesta airada de Beijing, que dice que Taiwán le pertenece y debe estar bajo su control. Si el Congreso estadounidense lo aprueba, sería el mayor paquete de armas jamás enviado por Estados Unidos al territorio de gobierno autónomo. Taiwán es un punto de tensión importante en las relaciones entre el gobierno estadounidense y el chino.