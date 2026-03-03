La postura de China sobre los ataques a Irán: entre la preocupación y la cautela diplomática

Publicado por AP Creado: Actualizado:

BEIJING (AP) — El día en que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, China esperó varias horas antes de adoptar su primera postura oficial. Manifestó estar “profundamente preocupada” y pidió un cese inmediato de las operaciones militares y la reanudación del diálogo.

Al día siguiente, el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, condenó los ataques por considerarlos inaceptables y volvió a pedir más conversaciones.

No hubo indicios de una intervención directa, pero eso no sería realista. Como en otros conflictos recientes, incluido el ataque del año pasado contra Irán, China ha condenado el uso de la fuerza mientras se mantiene al margen, teniendo en cuenta sus intereses a largo plazo.

Esta vez, esos intereses incluyen una visita del presidente estadounidense Donald Trump a Beijing prevista para principios de abril.

Por qué China se mantiene al margen

El ejército chino ha crecido rápidamente. Ha realizado ejercicios militares con Irán y estableció una base en Yibuti, en el este de África, en 2017. Pero su prioridad es defender sus intereses en Asia, desde Taiwán hasta el mar de China Meridional.

Se ha involucrado en la diplomacia de Oriente Medio cuando ve una oportunidad, ayudando a facilitar un acercamiento entre Irán y Arabia Saudí en 2023. Pero considera las guerras de Estados Unidos en Afganistán e Irak como experiencias que conviene evitar, afirmó William Yang, analista del International Crisis Group.

“China es reacia a proyectar poder militar más allá de su periferia inmediata y no está dispuesta a desempeñar el papel de garante de seguridad en regiones inestables como Oriente Medio”, declaró Yang.

Del mismo modo, ha brindado apoyo diplomático y económico a Rusia y Venezuela, pero se ha mantenido alejada de cualquier acción militar en Ucrania o América Latina.

La posición de China muestra los límites de su influencia en la geopolítica global, sostuvo Craig Singleton, investigador principal sobre China en la Foundation for Defense of Democracies, un instituto de investigación con sede en Washington.

“La respuesta de Beijing ha sido, como era de esperar, contenida, lo que subraya la capacidad limitada de China para moldear los acontecimientos una vez que el poder duro entra en acción”, indicó Singleton. “Beijing puede señalar su inquietud; sin embargo, no puede disuadir de manera significativa ni influir en la acción militar de Estados Unidos e Israel”.

Los lazos con Estados Unidos pesan más que los lazos con Irán

Según analistas, el descontento de China con los ataques contra Irán difícilmente trastocará los vínculos con Estados Unidos o los planes para que Trump se reúna con el líder chino Xi Jinping en Beijing dentro de aproximadamente un mes.

Para los dirigentes chinos, la relación con Estados Unidos es mucho más crucial que la que mantienen con Irán en múltiples frentes, desde el comercio y la economía hasta Taiwán.

Beijing puede enzarzarse en una guerra de palabras con Washington por Irán, pero el costo de crear un nuevo conflicto con Trump supera el beneficio, afirmó George Chen, socio de The Asia Group.

“Las relaciones entre Estados Unidos y China ya son lo suficientemente complicadas para que el presidente Trump y Xi las gestionen”, señaló Chen. Añadir Irán a la ecuación “no será algo que ambas partes tengan muchas ganas de hacer”.

Aun así, dijo, es posible que Beijing posponga la visita de Trump.

Las preocupaciones energéticas van más allá del petróleo iraní

China es el principal importador de petróleo de Irán, pero el gobierno está profundamente preocupado por la seguridad energética y ha desarrollado alternativas. Lo que más inquieta es el aumento de los precios y la posibilidad de perder acceso al petróleo y al gas natural del conjunto más amplio de Oriente Medio.

China importó el año pasado alrededor de 1,4 millones de barriles diarios —o el 13% del total de sus importaciones marítimas de petróleo— desde Irán, según Kpler, una empresa de datos y análisis. Pero la firma estima que ya hay suficiente petróleo en tránsito como para durar otros cuatro a cinco meses. Eso daría tiempo a las refinerías independientes de China para ajustarse y buscar alternativas, con el petróleo ruso con descuento como su opción principal, explicó Muyu Xu, analista sénior de Kpler.

China ha pasado años diversificando sus suministros y acumulando sus reservas, afirmó Singleton. “La pérdida del petróleo iraní parece marginal, no determinante, al menos a corto plazo”, expresó.

Los intentos de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz son motivo de mayor preocupación, al igual que cualquier ataque contra instalaciones de gas natural licuado en los países árabes del Golfo Pérsico.

QatarEnergy, un importante proveedor, detuvo la producción de gas natural licuado el lunes después de que sus instalaciones fueran atacadas.

Por qué China quizá no ayude a armar a Irán

Según analistas, es poco probable que China envíe armas a Irán para ayudarlo a combatir a Estados Unidos por varias razones.

“La ayuda militar tangible, si la hubiera, se limitaría a acuerdos comerciales de defensa de largo plazo ya existentes, más que a un apoyo rápido en el campo de batalla, y estaría condicionada por el interés de Beijing en evitar una confrontación directa con Estados Unidos y sus aliados”, aseguró Muhammad Zulfikar Rakhmat, investigador del Center of Economic and Law Studies en Indonesia.

China ha criticado a Estados Unidos por suministrar armas a Ucrania, al afirmar que eso prolonga los combates.

El programa de misiles de Irán se basa en tecnología china, apuntó James M. Dorsey, investigador sénior adjunto en la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur. Pero pronosticó que China optaría por la cautela en lugar de vender misiles al ejército del país.

“Lo que China quiere es que esto termine”, aseveró Dorsey.