Choque en Perú deja 37 muertos

Un autobús cayó por un barranco la madrugada de ayer tras chocar con una camioneta en una carretera del sur de Perú dejando al menos 37 muertos y 13 heridos, informaron las autoridades.

El vehículo de la empresa Llamosas salió de la vía en una curva y cayó más de 200 metros hasta la orilla del río Ocoña, en la región Arequipa. El gerente de Salud de la región, Walther Oporto, dijo a medios locales que suman al momento 37 fallecidos y que uno de ellos murió camino a un hospital.

El autobús había partido de la ciudad de Chala, una zona de intensa actividad minera, y tenía como destino la ciudad Arequipa.

El accidente ocurrió cerca de la misma zona donde en 2018 hubo otro accidente que dejó 44 muertos. Imágenes de las televisoras locales muestran a los bomberos y policías rescatando a los pasajeros muy cerca de pequeñas cruces de color negro colocadas en recuerdo de los fallecidos hace 7 años. En Perú los accidentes en carreteras mortales son frecuentes.