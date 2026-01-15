Choques de policías Haití y bandas dejan 116 muertos 14 días

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Al menos 116 personas han muerto, entre ellas 64 presuntos pandilleros, en el sector de Bel-Air de la capital de Haití desde inicios de enero, en una serie de operaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional, según destacó ayer la organización no gubernamental Combite Pour La Paix et le Développement (CPD).

Además, otros 58 miembros de bandas resultaron heridos, mientras que la organización afirma haber contabilizado 52 civiles muertos y otros 26 heridos entre las víctimas, en su mayoría utilizadas como escudos humanos o alcanzadas por balas perdidas y ataques con drones durante las operaciones.

El director ejecutivo de la onegé, Fritznel Pierre, dijo a los medios que es necesario proteger a la población civil durante las operaciones policiales. Según él, “la paz ha cambiado de bando”, y afirmó que los bandidos huyen de sus escondites para refugiarse, en particular, en el barrio marginal de Cité-Soleil, en Puerto Príncipe.

Desde hace varias semanas, la Policía Nacional lleva a cabo una serie de operaciones contra los cuarteles generales de grupos armados situados en el centro de la capital, concretamente en Bel-Air, Rue Saint Martin, Grand Rue y La Saline.

La Policía Nacional de Haití ha publicado varios balances en su página de Facebook. En el más reciente, la institución informa de la incautación de 25 armas de fuego y 14,269 cartuchos.