Científicos afirman 2025 fue año de los 3 más calientes

El cambio climático empeorado por las actividades humanas hizo de 2025 uno de los tres años más calientes de los que se tenga registro, dijeron científicos.

Fue también la primera vez que el promedio de temperatura a lo largo de tres años superó el umbral establecido en el Acuerdo de París de 2015 para limitar el calentamiento a no más de 1.5 grados Celsius (2.7 °Fahrenheit) respecto a la época preindustrial. Los expertos exponen que mantener la Tierra por debajo de ese límite puede salvar vidas y prevenir una destrucción ambiental catastrófica en todo el mundo. El análisis de los científicos de la colaboración académica World Weather Attribution (Atribución Meteorológica Mundial, o WWA), publicado el martes en Europa, se produjo en un año en el que personas de todo el mundo se vieron afectadas por los peligrosos extremos causados por el calentamiento del planeta.

Las temperaturas se mantuvieron altas a pesar de la presencia de La Niña, el enfriamiento natural ocasional de las aguas del océano Pacífico.