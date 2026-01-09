Cierran escuelas Mineápolis luego uno ICE matara mujer

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Las escuelas públicas de Mineápolis (Minnesota) han suspendido las clases el jueves y el viernes por “preocupaciones de seguridad” en medio de la crispación que vive esa ciudad, un día después de la muerte a tiros de una mujer por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La decisión de suspender las clases fue anunciada después de que la ciudadana EU Renee Nicole Good falleciera tras recibir disparos de un agente del ICE, durante el incremento en las redadas migratorias como parte de una campaña del Gobierno de Trump, en la ciudad. La muerte de Good impactó a Mineápolis, escenario de las masivas protestas en 2020 por la muerte de George Floyd a manos de un policía.