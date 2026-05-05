Cinco cosas que debes saber sobre el mayor estudio de prohibición de celulares en escuelas de EEUU

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De acuerdo con el mayor estudio realizado hasta ahora sobre las prohibiciones de teléfonos celulares en las escuelas, tales medidas ofrecen resultados decididamente mixtos: los docentes reportan menos distracciones cuando los estudiantes guardan sus teléfonos bajo llave durante la jornada escolar, pero hay poca evidencia de que las prohibiciones generen rápidamente mejores logros académicos o un mejor comportamiento, como muchos defensores esperaban.

El estudio, elaborado por académicos de la Universidad de Stanford, la Universidad de Duke, la Universidad de Michigan y la Universidad de Pensilvania, recopiló datos de Yondr, una startup de California que fabrica fundas con cierre para escuelas, empresas y recintos de entretenimiento.

Publicado el lunes por la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, por sus siglas en inglés), en el estudio se analizan datos de unas 4.600 escuelas y es el primer análisis representativo a escala nacional sobre las prohibiciones de teléfonos celulares.

Estos son cinco hallazgos clave del estudio del NBER:

1. Las prohibiciones de teléfonos funcionan. En encuestas hechas a docentes en escuelas que prohibieron los teléfonos desde la hora de entrada hasta la de salida se encontró que la proporción de estudiantes que reportó usar teléfonos en clase por motivos personales cayó de 61% a 13%. Y los datos de GPS sugieren que el uso del teléfono disminuyó de forma drástica —una “gran y persistente caída” en los campus con prohibiciones, señalaron los investigadores. Estas escuelas registraron una reducción de aproximadamente 30% en el total de “pings” de dispositivos durante el horario escolar para el tercer año después de adoptar las fundas.

2. La disciplina empeoró y luego mejoró. En el primer año de adopción, las escuelas que prohibieron los teléfonos registraron un aumento de alrededor de 16% en las tasas de suspensión —tanto dentro como fuera de la escuela—, pero este efecto se desvaneció en los años posteriores, según los investigadores. El incremento probablemente refleja que muchas escuelas se tomaron en serio la aplicación de la norma y que los estudiantes recurrieron a otras conductas disruptivas.

3. El bienestar estudiantil bajó y luego se recuperó. El bienestar subjetivo disminuyó en el primer año de adopción y luego repuntó, según los investigadores. Para el segundo año, se volvió positivo.

4. Las mejoras en el rendimiento académico fueron mínimas. Los efectos promedio en las puntuaciones de pruebas estandarizadas fueron “sistemáticamente cercanos a cero” durante los primeros tres años tras la adopción, con hallazgos similares entre materias.

5. La asistencia, la atención y el acoso escolar casi no se vieron afectados. Los efectos sobre la asistencia fueron “cercanos a cero”; los investigadores tampoco encontraron mejoras medibles en la percepción de acoso en línea ni en la atención en el aula reportada por los propios estudiantes.

También es el primero que se basa en datos reales relacionados con teléfonos guardados bajo llave, y no solo en políticas escolares de “no mostrar” que piden a los estudiantes que mantengan los teléfonos ocultos en mochilas o bolsillos, señaló Thomas Dee, economista de Stanford que codirigió el estudio. Indicó que las políticas de “no mostrar” se aplican de manera irregular y desigual, y no son una buena base para la investigación “Queríamos aprovechar los datos de Yondr porque nos dan mucha más confianza de que el uso de teléfonos dentro de la escuela realmente está siendo restringido”, explicó en entrevista.

En un estudio realizado en 2024 por Pew Research se encontró que aproximadamente uno de cada tres docentes considera que los estudiantes se distraen por los teléfonos celulares y que eso es “un problema grave”. Entre los profesores de secundaria, esa cifra aumenta pronunciadamente, hasta alcanzar el 72%. Más recientemente, investigadores de Pew hallaron que el 74% de los adultos en Estados Unidos dice que apoyaría la prohibición de los celulares durante la clase para estudiantes de secundaria básica y secundaria superior, frente al 68% del otoño pasado.

Gran parte de ese impulso proviene de años de esfuerzos del psicólogo Jonathan Haidt, quien ha presionado para que las escuelas prohíban los teléfonos. Haidt, autor del megaéxito editorial The Anxious Generation (La generación ansiosa), ha afirmado que hay cada vez más pruebas de una “epidemia internacional” de enfermedad mental que comenzó alrededor de 2012, causada en parte por las redes sociales y por la adopción de teléfonos inteligentes entre los adolescentes a inicios de la década de 2010.