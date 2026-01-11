Claudia Sheinbaum es tajante con Donald Trump: coordinaremos, pero la soberanía no se negocia

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Ciudad de México (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este sábado que habrá “coordinación” con EE.UU., aunque advirtió que “la independencia y la soberanía de la patria” no están a negociación, luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, asegurara que va a “empezar a atacar por tierra” a los carteles mexicanos.

“Platicamos, negociamos y trabajamos, pero hay algo que no está a negociación: la independencia y la soberanía de la patria”, manifestó la mandataria durante su visita al estado de Guerrero, en el suroeste del país.

Sheinbaum insistió en el diálogo con cualquier país del mundo y, en particular con Estados Unidos, pero destacó que México no se subordinará ante el vecino del norte.

“Queremos que nuestros hermanos mexicanos vivan bien del otro lado de la frontera pero, como he dicho, nos coordinamos, colaboramos pero nunca nos subordinamos, somos dos países iguales”, resaltó.

El impacto de los carteles en EE.UU.

En las giras de este fin de semana, la titular del Ejecutivo dio un repaso histórico sobre la importancia de la independencia del país, desde la conquista española hasta la Revolución Mexicana -que surgió en resistencia al régimen de Porfirio Díaz (1876-1911)-, para destacar lo “mucho que ha costado” lograr la soberanía de México.

“Al pueblo de México le costó mucho alcanzar su Independencia, en 1810, y la consumación, en 1821; después los liberales mexicanos lucharon contra la invasión francesa y ganaron su segunda Independencia”, explicó.

Además, recordó que en la Revolución Mexicana hubo barcos de Estados Unidos que se apostaron en el estado de Veracruz (este), a lo que “las mexicanas y los mexicanos dijimos: ‘la independencia es algo fundamental para nuestra patria’”.

Las declaraciones de la gobernante mexicana surgen luego de que Trump asegurara que “empezará a atacar por tierra” a los carteles mexicanos, a los que acusó de estar “matando a 250.000 o 300.000 personas” en su país cada año.

Las declaraciones del mandatario estadounidense ocurrieron a casi una semana de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes posteriormente fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan un juicio por narcotráfico, entre otros delitos.

En su conferencia matutina del viernes, Sheinbaum afirmó que estrechará la comunicación con Estados Unidos y que le solicitó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, que se reuniera con el secretario del departamento de Estado, Marco Rubio, o incluso con el mismo Trump.