COE coloca 7 provincias en alerta amarilla y 13 en verde por vaguada

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este miércoles a siete provincias en alerta amarilla y mantiene otras 13 en verde, ante la ocurrencia de aguaceros de moderados a fuertes, provocados por una vaguada prefrontal y la incidencia de los vientos cálidos del este/sureste.

De acuerdo con un boletín emitido a las 7:00 de la mañana, las provincias en alerta amarilla son Puerto Plata, Monte Cristi, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, La Vega y Monseñor Nouel.

En tanto, en alerta verde permanecen San Juan, Elías Piña, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), Santiago, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Cristóbal, Monte Plata, Peravia, Valverde, Santiago Rodríguez y Dajabón.

En ese sentido, la entidad recomendó a las personas a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volumen de agua, no hacer uso de ríos, debido a la turbiedad y el volumen de agua que aún mantienen.

Asimismo, el COE exhortó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas en la costa atlántica mantenerse próximos al perímetro costero y evitar adentrarse mar afuera, debido a la presencia de viento moderado y oleaje anormal.