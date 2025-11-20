Colombia condena en OEA ataques EEUU en el Caribe

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington.- EFE

Colombia condenó ayer, miércoles, ante la Organización de Estados Americanos (OEA) "irregularidades" de los ataques de Estados Unidos a lanchas supuestamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe por considerar que han actuado "al margen del derecho internacional".

"Colombia expresa, una vez más, rechazo y condena este tipo de ataques unilaterales, porque la lucha contra el narcotráfico no autoriza a ningún estado actuar al margen del derecho internacional", expresó el representante permanente de la nación suramericana ante la OEA, Luis Vargas, en la sesión regular de la instancia celebrada en Washington.

"La fuerza letal solo es legítima como último recurso ante una amenaza inminente", resaltó Vargas durante su intervención y agregó que la delincuencia organizada debe combatirse bajo "la aplicación de la ley" y que "no son un escenario de guerra".

La subjefa de la misión estadounidense ante la OEA, Kimberly Penland, respondió que los operativos en aguas internacionales son "en defensa" de su país: "Estados Unidos se encuentra bajo ataque de organizaciones narcoterroristas en nuestro continente", declaró.

"Estados Unidos se ha comprometido con los miembros de la OEA a trabajar para desmantelar estas redes", agregó.