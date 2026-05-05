Condenan a 60 años de prisión a exbalocentista dominicano por explotación sexual infantil

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El exjugador de baloncesto dominicano y profesor de secundaria, Dagoberto Peña, de 37 años de edad, fue condenado a 60 años de prisión federal en Estados Unidos, tras declararse culpable de múltiples delitos relacionados con la explotación sexual infantil.

La sentencia, emitida este martes por la jueza Sheri Polster Chappell, también le ordena cumplir libertad supervisada de por vida al salir de prisión y a registrarse como delincuente sexual.

Peña, quien formó parte de la selección de baloncesto de la República Dominicana, se declaró culpable el 23 de enero de 2026, según consta en la condena publicada por la Fiscalía Federal para el Distrito Medio de Florida.

De acuerdo con documentos judiciales, entre octubre de 2024 y febrero de 2026, el acusado persuadió a al menos dos menores para participar en actos sexualmente explícitos, con el propósito de producir material visual del abuso.

Las investigaciones iniciaron en abril de 2025, luego de que un padre denunciara comunicaciones inapropiadas entre Peña y una menor. A partir de esta denuncia, las autoridades ordenaron registrar el celular y las cuentas digitales del deportista.

Dagoberto Peña se desempeñaba como alero y, durante su trayectoria, participó en la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2019. Además, tuvo experiencia como jugador internacional, militando en equipos profesionales de España, Francia, Colombia, Uruguay y Lituania.