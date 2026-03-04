Conflicto en Medio Oriente: así avanzan los vuelos de repatriación

Publicado por HoyEFE Creado: Actualizado:

Los gobiernos de varios países han iniciado procesos de repatriación voluntaria de sus ciudadanos que permanecen varados en distintos puntos de Oriente Medio, debido a la escalada del conflicto en la región, tras el ataque de Estados Unidos y Israel contra Irán el sábado y la posterior respuesta de Teherán.

Entre ellos figura Bélgica, que trabaja junto a su ministro de Defensa, Theo Francken, en el despliegue de vuelos militares, en una operación que se realizará en coordinación con Luxemburgo y que dará prioridad a la repatriación de turistas. Así lo informó el ministro belga de Exteriores, Maxime Prévot.

El Gobierno calcula que actualmente hay 2.500 turistas en Oriente Medio, de los 26.000 ciudadanos belgas que viven en la región.

Prévot señaló que la repatriación "podría tardar algunos días" dado que parte del espacio aéreo continúa cerrado y que "los desafíos logísticos, son obviamente enormes".

Añadió también que el Gobierno no podrá repatriar a todos los ciudadanos mediante los vuelos militares, por lo que pidió a quienes puedan hacerlo que "aprovechen las posibilidades de regresar en vuelos comerciales u otros medios de transporte".

En tanto, el Gobierno de España informó que un total de 22 compatriotas residentes en Irán ya han salido de ese país y cruzaron la frontera con Azerbaiyán, donde se encuentran a salvo, y que previsiblemente llegarán mañana a Madrid.

La organización de las evacuaciones se está realizando mediante los vuelos comerciales disponibles y el gobierno español también ha dispuesto un avión del Ejército del Aire para continuar con la repatriación de ciudadanos españoles, varados en distintos lugares de la región desde que el sábado EE.UU. e Israel lanzaran una operación militar contra Irán.

El martes llegaron a Madrid los primeros españoles evacuados de Oriente Medio, 175 en total, en un vuelo comercial procedente de Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Además, un grupo de 29 peregrinos españoles, en su mayoría sexagenarios y septuagenarios, que quedó atrapado en Jerusalén llegó este miércoles a España desde El Cairo.

Unos 31.000 españoles entre residentes, turistas y personas que se desplazaron por motivos de trabajo se encontraban en la región cuando el sábado estalló la guerra y desde ayer han empezado a regresar a España algunos grupos de ciudadanos.

De su lado, el Ministerio de Exteriores de Finlandia anunció este miércoles que fletará un primer avión chárter desde Omán el fin de semana para repatriar a los finlandeses que necesiten ayuda para abandonar la región, sumida en bombardeos.

Señaló en un comunicado que este avión saldrá desde Mascate, la capital de Omán, para facilitar la repatriación tanto de los ciudadanos finlandeses como de los extranjeros con residencia permanente en el país nórdico, especialmente los que se encuentran actualmente en Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Quienes deseen regresar a Finlandia en este vuelo deberán abonar alrededor de 2.300 euros por billete y costearse personalmente el transporte hasta el aeropuerto de Mascate, según el comunicado.

"Los finlandeses interesados pueden adquirir un asiento en este vuelo autofinanciado. El precio se ha visto afectado especialmente por el aumento de los precios de los seguros", señaló en la red social X la ministra de Exteriores, Elina Valtonen.

Según Valtonen, su ministerio ha enviado una misión consular al Golfo Pérsico para apoyar el asesoramiento y la asistencia finlandesa sobre el terreno, inicialmente en los Emiratos Árabes Unidos.

"El objetivo es reforzar nuestra presencia en la región y garantizar que los finlandeses reciban la orientación y el apoyo que necesitan lo antes posible", afirmó.

El ministerio afirmó, asimismo, que aunque las aerolíneas y las agencias de viajes son las principales responsables de sus propios clientes, el Gobierno finlandés ayudará a los ciudadanos que deseen abandonar países de Oriente Medio siempre que sea posible, aunque por el momento no hay previstos más vuelos de repatriación.

El Ejecutivo finlandés desconoce la cifra exacta de ciudadanos de esta nacionalidad que se encuentran actualmente en la región, pero calcula que más de 3.000 han notificado al Ministerio de Exteriores su presencia en países de Oriente Medio, sobre todo en EAU.