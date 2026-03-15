Qué se considera brutalidad policial según organismos internacionales

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Brutalidad policial es una violación de derechos humanos reconocida por organismos internacionales

La brutalidad policial es considerada por organismos internacionales como el uso excesivo, innecesario o ilícito de la fuerza por parte de agentes de seguridad. Amnistía Internacional la define como el abuso de poder que se traduce en homicidios, lesiones graves, palizas, vigilancia excesiva y detenciones arbitrarias. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU la vincula con el racismo estructural y advierte que la violencia contra manifestantes pacíficos constituye una amenaza para la democracia y la igualdad.

Cada 15 de marzo se conmemora el Día Internacional contra la Brutalidad Policial, una fecha que busca visibilizar los abusos cometidos por fuerzas de seguridad y exigir modelos policiales basados en el respeto a los derechos humanos. La brutalidad policial es considerada una violación directa de los derechos fundamentales y, en algunos casos, puede constituir crímenes internacionales.

Casos emblemáticos en Estados Unidos

Human Rights Watch documentó en su informe de 1998 “Inmune a la Justicia” que la brutalidad policial en Estados Unidos incluía tiroteos injustificados, palizas graves y discriminación racial, con agentes reincidentes que rara vez enfrentaban sanciones. Décadas después, episodios como la muerte de George Floyd en 2020 confirmaron que el problema persiste, generando protestas masivas y llamados globales a la reforma policial.

América Latina: represión en protestas

En países como Chile, Colombia y Brasil, organismos internacionales han denunciado el uso indiscriminado de gases lacrimógenos, balas de goma y detenciones arbitrarias contra manifestantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que estas prácticas vulneran el derecho a la protesta pacífica y refuerzan la desconfianza ciudadana hacia las instituciones de seguridad.

Un desafío global

La brutalidad policial no es un fenómeno aislado. Se trata de un problema estructural que erosiona la confianza ciudadana, perpetúa desigualdades sociales y raciales, y vulnera derechos humanos básicos. Los organismos internacionales coinciden en que la solución pasa por la creación de mecanismos de supervisión independientes, transparencia en las investigaciones y sanciones efectivas contra los responsables.