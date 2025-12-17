Crece la tensión por comicios Honduras

Publicado por AP Creado: Actualizado:

La demora en definir al ganador de la elección presidencial de reñida en Honduras , dos semanas después de celebrados los comicios, ha generado algunos incidentes menores en las calles, mientras el país centroameriano está expectante a que un escrutinio especial determine una vez por todos al vencedor.

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, instó ayer a los principales partidos políticos —el Liberal, Nacional y Libre— a integrar las juntas especiales para poner en marcha un dilatado conflicto especial que sería decisivo.

Se trara de un proceso en el que ingresarán 2,792 actas de la disputa presidencial, las cuales presentan supuestamente inconsistencia y errores que deberán ser subsanados.

Con el 99.80% del escrutinio, el conservador Nasry Asfura , del Partido Nacional, encabeza ligeramente la votación con el 40.54% de votos frente al 39.19% conservador Salvador Nasralla , del Partido Liberal. En tercer lugar aparece la candidata del oficialismo, Rixi Moncada.