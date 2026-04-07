Creen sería crimen de guerra destrucción de plantas eléctricas Irán

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WASHINGTON.- AP

En su conferencia de prensa del lunes, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con volar todos los puentes y centrales eléctricas de Irán, una declaración de tal alcance que algunos expertos en derecho militar dijeron que podría constituir un crimen de guerra.

La cuestión podría depender de si las centrales eléctricas eran blancos militares legítimos, de si los ataques fueron proporcionales en comparación con lo que ha hecho Irán, y de si se minimizaron las bajas civiles.

La amenaza de Trump fue tan general que no pareció tener en cuenta el daño a los civiles, lo que llevó a demócratas en el Congreso, a algunos funcionarios de Naciones Unidas y a eruditos de derecho militar a afirmar que ataques así violarían el derecho internacional.

A menudo, las acciones que el presidente implementa a fin de cuentas se ubican por debajo de su retórica grandilocuente del momento, pero sus advertencias sobre las centrales eléctricas y los puentes fueron inequívocas el domingo y el lunes, cuando fijó como plazo la noche del martes para que Irán abra el estrecho de Ormuz.

Un portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió el lunes que atacar ese tipo de infraestructura está prohibido por el derecho internacional. “Incluso si una infraestructura civil específica pudiera calificar como un blanco militar”, manifestó Stephane Dujarric, un ataque seguiría estando prohibido si implica el riesgo de un “daño civil incidental excesivo”.

Rachel VanLandingham, profesora de la Southwestern Law School y exasesora jurídica de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, dijo que es probable que mueran civiles si se corta la electricidad a hospitales y plantas de tratamiento de agua.

“Lo que Trump está diciendo es: ‘No nos importa la precisión, no nos importa el impacto en los civiles, simplemente vamos a eliminar toda la capacidad iraní de generación eléctrica’”, comentó la teniente coronel retirada.

El transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, un cuello de botella en el golfo Pérsico por el que normalmente fluye el 20% del petróleo mundial, se ha detenido casi por completo, lo que provocó una enorme alza en los precios del crudo y sacudió el mercado bursátil. Trump expresó el lunes que “para nada” le preocupa cometer crímenes de guerra mientras continúa amenazando con destrucción. También advirtió que todas las centrales eléctricas estarán “ardiendo, explotando y sin volver a usarse jamás”. “Espero no tener que hacerlo”, añadió.

En una publicación en su red Truth Social del 30 de marzo, Trump advirtió que Estados Unidos aniquilaría “todas sus plantas generadoras de electricidad, pozos petroleros y la isla de Jark (¡y posiblemente todas las plantas de desalinización!), que deliberadamente aún no hemos ‘tocado’”.