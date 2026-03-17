La crisis que puede disparar el petróleo… pero no es responsabilidad de la OTAN

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La escalada de tensiones entre Israel, Irán y Estados Unidos ha generado preocupación mundial por sus efectos en el mercado energético, especialmente ante la posibilidad de un cierre del Estrecho de Ormuz. Sin embargo, especialistas advierten que, pese a los riesgos económicos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no tiene responsabilidad directa en el conflicto.

El politólogo e internacionalista Luis González explicó que, aunque Estados Unidos es miembro de la OTAN, los ataques no han ocurrido en su territorio ni contra países europeos aliados, sino contra intereses estadounidenses en naciones del Golfo Pérsico que no forman parte de la alianza.

Politólogo e internacionalista, Luis González

“En síntesis, no hay una vinculación directa porque los tres países involucrados son Israel, Irán y Estados Unidos. Estados Unidos pertenece a la OTAN, pero reitero, no ha sido atacado en su territorio, sino en intereses estadounidenses en países del Golfo Pérsico que no son miembros de la OTAN”, puntualizó González.

El marco de la OTAN

El experto recordó que la carta de la OTAN establece que la defensa colectiva se activa únicamente si un miembro es atacado directamente. “Si Irán atacase a Turquía o a un país europeo, entonces sí se podría señalar una vinculación con la OTAN”, aclaró.

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Impacto económico

La crisis, sin embargo, amenaza con disparar los precios del petróleo, afectando no solo a Europa sino al mundo entero. González advirtió que el cierre del Estrecho de Hormuz tendría consecuencias globales:

“Donald Trump quiere que los países de la OTAN se involucren porque sus intereses indirectos se ven afectados. Al cerrarse el Estrecho de Hormuz, los intereses europeos también se perjudican. Pero así no lo establece la carta de la OTAN, aunque algunos quieran retorcer las cosas”, señaló.

La tensión en Medio Oriente se perfila como un conflicto de alto impacto económico, pero sin implicaciones militares directas para la OTAN. Mientras tanto, los mercados internacionales siguen atentos a la evolución de los acontecimientos y a la posibilidad de un alza significativa en los precios del crudo