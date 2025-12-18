Critica inversiones “concentradas”

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El papa León XIV denunció ayer que “las grandes inversiones financieras” están “hoy más que nunca enloquecidas e injustamente concentradas, idolatradas al precio sangriento de millones de vidas humanas y de la devastación de la creación de Dios". Así lo afirmó en un pasaje de su catequesis en la audiencia general en la que lamentó que además “a menudo percibimos que el hecho de hacer demasiado, en lugar de darnos plenitud, se convierte en un vórtice que nos aturde, nos quita la serenidad, nos impide vivir mejor lo que es realmente importante para nuestra vida".

“Entonces nos sentimos cansados, insatisfechos- el tiempo parece dispersarse en mil cosas prácticas que, sin embargo, no resuelven el significado último de nuestra existencia. A veces, al final de días llenos de actividades, se sienten vacíos”, agregó.

Y aseguró que “es en el corazón donde se conserva el verdadero tesoro, no en las cajas fuertes de la tierra, no en las grandes inversiones financieras, hoy más que nunca enloquecidas e injustamente concentradas, idolatradas al precio sangriento de millones de vidas humanas y de la devastación de la creación de Dios". Instó a reflexionar sobre estos aspectos.