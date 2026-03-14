Cuba confirma diálogo con EEUU está “fases iniciales”

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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció ayer, viernes, un “diálogo” con EE.UU., tal y como Washington llevaba semanas afirmando, pero indicó que se encuentra en “fases iniciales” y que están “alejados” de cualquier acuerdo. El anuncio supone un parteaguas en la escalada de tensiones entre ambos países a raíz del inicio del bloqueo petrolero de EE.UU. a Cuba, una medida que ha llevado al borde del colapso a la isla, que se encontraba ya en una grave crisis económica, energética y social.

“Funcionarios cubanos sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos para buscar por la vía del diálogo la posible solución a las diferencias bilaterales que existen”, afirmó el presidente poco después de que avanzara la noticia en un comunicado el Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal). El objetivo, agregó, es “determinar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan solución”, ver “cuáles serían las vías para solucionar esos problemas”.