Cuba enfrenta crisis energética: aerolíneas sin combustible y sanciones de EE.UU.

Publicado por RFI Creado: Actualizado:

"La aviación civil cubana ha notificado a todas las compañías que ya no habría suministro de JetFuel, el combustible de aviación, a partir del martes 10 de febrero a las 00H00" hora local, indicó a la AFP bajo condición de anonimato un ejecutivo de una aerolínea europea.

Por ahora, la medida se anuncia por un período de un mes y obligará a las aerolíneas que operan vuelos de largo recorrido a efectuar una "escala técnica" al regreso para asegurar su abastecimiento de queroseno, refirió el ejecutivo.

Los vuelos regionales deberían poder continuar sus conexiones con normalidad, precisó la fuente.

La compañía Air France en La Habana indicó a la AFP que mantiene su ruta con una escala técnica prevista en otro país del Caribe.

Cuba enfrenta una gravísima crisis energética debido al fin del suministro de petróleo por parte de Venezuela tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero.

Rusia acusó este lunes a Estados Unidos de asfixiar a la isla comunista. "La situación en Cuba es realmente crítica", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Las medidas asfixiantes impuestas por Estados Unidos están causando muchas dificultades al país. Estamos estudiando posibles soluciones con nuestros amigos cubanos, al menos para proporcionar la asistencia que podamos", añadió.

En tanto, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció una "cruel agresión" que busca "doblegar la voluntad política de los cubanos".

"El escenario es duro y reclamará gran sacrificio. Nuestra disposición al diálogo es clara y conocida. Se ha reiterado directa y públicamente", agregó.

Ayuda de México

México envió el domingo a Cuba dos buques cargados con 814 toneladas de ayuda humanitaria, mientras el gobierno de Claudia Scheinbaum negocia una eventual entrega de petróleo a la isla sin ser sancionado por Estados Unidos.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, agradeció este envío en un mensaje en redes sociales que muestra fotos de los buques: "Gracias #México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a #Cuba", escribió.

Como medidas de emergencia, La Habana anunció la semana laboral de cuatro días y teletrabajo en las administraciones y empresas estatales, así como restricciones en la venta de combustible, para hacer frente a la crisis energética.

También habrá una reducción de los servicios de autobuses y trenes entre provincias, así como el cierre de determinados establecimientos turísticos.

Las jornadas de clases serán más cortas y las universidades funcionarán en modalidad semipresencial. Estas medidas deben permitir ahorrar combustible para favorecer "la producción de alimentos y la producción de electricidad" y posibilitar "la salvaguarda de las actividades fundamentales que generan divisas", declaró el vice primer ministro, Oscar Pérez-Oliva Fraga, en la televisión estatal.

Tras haber cortado los envíos desde Venezuela, el presidente Donald Trump firmó la semana pasada un decreto que indica que Estados Unidos podría imponer aranceles a los países que venden petróleo a La Habana.

Asimismo, Trump aseguró que México dejará de suministrar petróleo a Cuba como lo ha hecho desde 2023.

Para justificar su política, Washington invoca una "amenaza excepcional" que, según afirma, representa Cuba. La isla dice que Trump los quiere "asfixiar".