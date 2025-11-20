Cuba: Miles de enfermos por dengue

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La Habana.- EFE

Cuba enfrenta una epidemia de dengue y chikunguña con 47,125 enfermos ingresados actualmente y unos esfuerzos que hasta el momento han sido "insuficientes".

El Gobierno cubano, que hasta ahora había publicado datos con cuentagotas, ha dado un primer vistazo de la magnitud de la situación, calificada por el director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán, como el "principal problema" de la isla. Durán afirmó que, solamente el martes, el sistema sanitario registró 1,706 nuevos casos "febriles inespecíficos".