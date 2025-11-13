Cuba reporta casos dengue y chikunguña

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó de "epidemia" el repunte de casos de dengue, chikunguña y oropouche en la isla y llamó a enfrentar esas arbovirosis como se hizo contra la covid-19, informó ayer la prensa oficial.

Esta es la primera vez que el Gobierno cubano designa como epidemia una situación que oficialmente nombra como "síndrome febril inespecífico", porque las tres enfermedades provocan elevadas fiebres, tras un fuerte incremento de los contagios en el país que ha tensionado los servicios médicos.

“Vamos a trabajar esta epidemia como mismo se trabajó la covid-19”, afirmó el presidente en una reunión con expertos del Ministerio de Salud Pública (Minsap) y otras instituciones científicas, citas que se van a realizar de forma semanal para seguir la evolución de la situación sanitaria.