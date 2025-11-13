Cumbre clima aborda tema financiación países pobres

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Tres días después de echar a andar, la cumbre climática de Belém (COP30) enfrenta sus primeros obstáculos: definir criterios de adaptación y debatir sobre la financiación pública de los países ricos a los países en desarrollo.

Los negociadores se debruzan ya sobre los 145 puntos de la agenda aprobada para esta conferencia con un "espíritu constructivo", a pesar del difícil contexto geopolítico, según remarcó ayer, miércoles, en rueda de prensa el presidente de la COP30, André Corrêa do Lago. "Estamos a pleno vapor, discutiendo todos los temas de forma transparente", añadió la directora ejecutiva de la COP30, Ana Toni. Una de las grandes misiones de esta cumbre es establecer una lista de criterios unificados para medir, monitorear y evaluar el progreso de las acciones de adaptación a la emergencia climática. Actualmente, se maneja una lista con aproximadamente un centenar de criterios.

Pero, por cómo han ido las primeras reuniones, no será fácil llegar a un acuerdo. Según fuentes, el grupo de los países africanos defiende extender los trabajos técnicos durante dos años más y postergar la decisión final a 2027, algo visto con preocupación por otras naciones, que lo interpretan como un intento de aplazar la adopción de metas concretas de adaptación. Toni informó que han recibido un nuevo texto al respecto y que lo analizarán en los próximos días.

"Actuar en favor de la adaptación significa salvar vidas y recursos. El tema de cómo la humanidad debe adaptarse a la crisis climática es algo relativamente reciente en las cumbres, ya que antes el foco estaba en la mitigación de sus efectos, mediante, por ejemplo, la reducción de las emisiones.