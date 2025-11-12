Cumbre trata transición energía

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Belém, Brasil. EFE.

Los negociadores de la COP30 de Belém, en Brasil, avanzaron ayer en asuntos relacionados con género y transición energética "justa", mientras negocian cómo incluir en su agenda algunos temas espinosos, como "medidas unilaterales de comercio".

En el segundo día de la cumbre climática mundial, las delegaciones de los 170 países que participan ya han empezado a abordar puntos "muy específicos", según indicó la directora general de la COP30, Ana Toni. "Esto nos da mucha esperanza de que vamos a tener textos negociados", señaló. En el apartado de igualdad de género falta apenas elaborar un documento "más limpio".

Sobre la transición energética, el grupo G77 y China, formado por 134 miembros que promueven los intereses de los países del Sur Global, irán como un bloque y han traído su propuesta de crear "un mecanismo" para garantizar que el camino hacia una economía verde sea inclusivo y no se traduzca en más deuda para las naciones más pobres.

"La propuesta de crear un mecanismo de implementación es algo que va más allá, un objetivo más ambicioso que solo definirlo, una apuesta acertada de los países en desarrollo".