¿El "Moonwalk" bajo el agua? El increíble tributo de Kristina Makushenko a Michael Jackson

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La exnadadora sincronizada, Kristina Makushenko, ha vuelto a paralizar las redes sociales con su más reciente hazaña bajo el agua. En esta ocasión, la deportista recreó el icónico video de "Smooth Criminal" de Michael Jackson, logrando una precisión que ha dejado atónitos a miles de usuarios.

Lo que más ha impactado a la audiencia no es solo la fluidez de sus movimientos, sino el hecho de que realizó la coreografía utilizando tacones, manteniendo un control corporal absoluto sin la ayuda de efectos especiales.

El clip, que ya es viral en redes sociales, se posiciona como una pieza maestra que fusiona la exigencia del deporte de élite con la creatividad artística, demostrando por qué Makushenko sigue siendo un referente de la disciplina fuera de las competiciones oficiales.