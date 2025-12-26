Declaran Asfura como presidente

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Nasry 'Tito' Asfura fue declarado virtual presidente electo de Honduras y las reacciones de la comunidad latinoamericana e internacional estuvieron marcadas por felicitaciones, mensajes de apoyo y el respeto a los resultados electorales, entre ellas destacaron las de EE.UU. y la Unión Europea, que instaron para una transición pacífica de poder y su compromiso para trabajar en prioridades comunes con el nuevo Gobierno.

Veinticuatro días después de las elecciones generales realizadas en Honduras el pasado 30 de noviembre, terminó la incertidumbre en el país centroamericano, tras unos comicios salpicados por denuncias de “fraude” desde antes de las votaciones, amenazas contra dos consejeras electorales y la supuesta “injerencia” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre otros problemas.

Asfura, exalcalde de Tegucigalpa y abanderado del conservador Partido Nacional, obtuvo 40.26 % de los votos y se impuso por estrecho margen a Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal quien sumó el 39.54 %, escrutado el 99.93 % de las actas, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE). El CNE dio a conocer de manera virtual la declaración de resultados oficiales.