Defiende los nexos otros continentes

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró ayer, miércoles, que su país está abierto a la cooperación energética con “todos los países del mundo”, y defendió que la nación suramericana puede tener relaciones con “este hemisferio” y con Asia, África, Medio Oriente y con Europa.

Rodríguez hizo ayer un llamado a la unión en el país para sanar la “herida muy profunda” que, afirmó, dejó el ataque de Estados Unidos el pasado sábado, cuando fueron capturados el mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.