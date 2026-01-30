Delcy busca poner fin restricción vuelos

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Caracas.- EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó ayer conversaciones con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para que cesen “las restricciones en el espacio aéreo comercial” del país suramericano, operativas desde el pasado noviembre, y expresó- “Vengan todas las aerolíneas que tengan que venir".

Al término de una movilización chavista, Rodríguez dijo haber recibido una llamada de Trump y del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, durante la que abordaron “la agenda de trabajo” entre ambas naciones, que evalúan reanudar sus relaciones diplomáticas, rotas en 2019, y aseguró que están “dando pasos importantes".

“Estamos hablando de que cesen las restricciones en el espacio aéreo comercial de Venezuela, que vengan todas la aerolíneas que tengan que venir, que vengan los inversionistas que tengan que venir”, expresó. Trump anunció que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela “se abrirán muy pronto” y ordenó, tras una conversación con Rodríguez, que el proceso comience ya. Afirmó que había dado “instrucciones a Sean Duffy (de Transporte) y a todos los involucrados, incluyendo a los militares, para que, a más tardar al final del día de hoy, el espacio aéreo sobre Venezuela esté abierto y para que los aviones puedan volar a Venezuela".