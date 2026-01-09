Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Venezuela

Delcy dice “aquí nadie se entregó"

“Tenemos compromiso y lealtad con el presidente Nicolás Maduro tenemos lealtad con la primera combatiente”, dijo

Delcy Rodríguez dijo que el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó ayer, jueves, que en su país “nadie se entregó” y “hubo combate” durante el ataque militar que perpetró Estados Unidos el pasado sábado contra Caracas y tres estados vecinos y que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“El pueblo de Venezuela nunca pensó ser víctima de una agresión de esta naturaleza. Le hablo al pueblo de los Estados Unidos- el pueblo de Venezuela no merecía esta agresión vil, guerrerista, de parte de una potencia nuclear”, dijo Rodríguez.

La presidenta encargada también expresó su lealtad a Maduro, detenido en Nueva York y acusado de narcotráfico, entre otros cargos- “Tenemos compromiso y lealtad con el presidente Nicolás Maduro, que ha sido secuestrado, tenemos lealtad con la primera combatiente, diputada Cilia Flores, y hemos comprometido no descansar hasta verlos en libertad de vuelta a su casa y de vuelta a su patria”, expresó.

