Delcy dice reestablece relación con EEUU por amistad e inteligencia

Caracas. EFE.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo ayer que el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos se hace “con amistad y con inteligencia”, luego de que ambos países confirmaran el jueves la reanudación del vínculo roto desde 2019, un hecho que venía gestándose tras la captura en enero de Nicolás Maduro.

“Vamos a hacerlo con amistad, con disposición y con buena inteligencia y por el bienestar del pueblo venezolano”, dijo Rodríguez en un acto en la comuna El Maizal, en el estado Lara (oeste).

EEUU autoriza comerciar oro de Venezuela

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió ayer una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses, un sector que hasta ahora estaba sujeto a sanciones. La licencia general 51 permite a empresas estadounidenses comprar, transportar y revender oro de origen venezolano.

Votación de proyectos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó ayer a los venezolanos a participar este domingo en la primera votación de proyectos locales tras la agresión de EE.UU., en referencia a la operación militar del pasado 3 de enero en Caracas que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

En un acto político desde el estado Lara (oeste), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez invitó a los venezolanos a votar por proyectos relacionados con los servicios públicos que, según dijo, se volvieron una necesidad “producto del bloqueo criminal” contra Venezuela.

“Que en esta primera cita, luego de la agresión militar del 3 de enero, le digamos al mundo 'Venezuela sigue su curso de paz, de tranquilidad, de desarrollo'”, manifestó la presidenta encargada, quien ejerce desde el 5 de enero.