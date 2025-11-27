Delcy Rodríguez dice envío de barcos no es el camino

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo ayer, miércoles, que "el camino no es enviar barcos" ni amenazar "militarmente" a su país, en momentos en que EE.UU. mantiene un despliegue naval y aéreo en el Caribe, que Caracas ve como un intento de propiciar un cambio de régimen y de apropiarse de sus riquezas, al que la funcionaria llamó a derrotar.

"El pueblo venezolano es indestructible y llegó la hora de defender y de derrotarlos a ellos definitivamente, que entiendan que el camino es otro", declaró la funcionaria, en referencia a Estados Unidos, durante un discurso ante estudiantes de la Universidad Venezolana de Hidrocarburos.

Afirmó que "Estados Unidos siempre ha tenido en sus objetivos estratégicos tomar las reservas energéticas de Venezuela". Además, acusó a la líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, de "querer entregar" los recursos del país suramericano, y aseguró que "ya ella lo pactó". "Entiendan de una buena vez que no tienen otra opción que el camino del acuerdo comercial, la cooperación", advirtió.