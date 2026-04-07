Detectan cáncer con análisis de sangre

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Redacción Ciencia. EFE.

La aspiración de poder diagnosticar enfermedades como el cáncer de forma más temprana y exhaustiva a través de un simple (y barato) análisis de sangre está hoy más cerca.

La revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias americana describe un nuevo método para lograrlo. El nuevo test, denominado MethylScan, ha sido desarrollado por científicos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), EE. UU., y ha demostrado solvencia para detectar múltiples tipos de cáncer, afecciones hepáticas y anomalías en otros órganos mediante el análisis de fragmentos de ADN que circulan por el torrente sanguíneo.

MethylScan analiza el llamado ADN libre (cfDNA, en inglés), pequeños fragmentos de material genético que se liberan en la sangre cuando las células mueren.

Ese ADN liberado al torrente sanguíneo cuando las células mueren transporta señales moleculares que reflejan lo que está ocurriendo en el cuerpo.

El análisis de sangre para detectar el cáncer, también denominado biopsia líquida, no es nuevo, pero el uso de este método para detectar el cáncer en sus primeras etapas ha supuesto un reto debido a las bajas concentraciones tumorales en los fragmentos de ADN sanguíneo y a la gran diversidad genética de esta enfermedad.