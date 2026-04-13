Detienen a funcionario electoral de Perú tras problemas logísticos que retrasaron comicios

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La Policía Anticorrupción de Perú detuvo este lunes a un exgerente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Samamé, horas después de que dimitiera al asumir su responsabilidad en los fallos logísticos ocurridos en los comicios generales celebrados este domingo, que provocaron graves retrasos en la apertura de centros de votación en Lima.

Medios locales difundieron un video de la intervención policial en la sede principal de la ONPE, ubicada en el centro histórico de Lima, a cargo de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional, después de que el exfuncionario presentara su renuncia al cargo unas horas antes.

Sanmamé fue detenido por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

El ahora exfuncionario reconoció que durante la jornada electoral de este domingo se dieron fallas logísticas que afectaron el normal despliegue del material electoral en diversos locales de votación en Lima, generando retrasos e inconvenientes en la instalación de mesas de sufragio.

De hecho, un total de trece centros electorales no pudieron abrir y las autoridades electorales decidieron ampliar el horario de votación hasta este lunes para que alrededor de 52.000 peruanos pudieran votar.

"Asumo esta decisión para no entorpecer ni generar suspicacias en la integridad, transparencia y ejecución de estos comicios, reconozco el compromiso y valioso trabajo que viene realizando la ONPE para el mejora desarrollo de estas elecciones", concluyó Samamé en su carta de renuncia.

Al inicio de la jornada electoral, cuando ya se registraban retrasos en la instalación de mesas en la capital, la ONPE emitió un comunicado en el que atribuyó la responsabilidad del retraso en la llegada de material a la empresa Galaga, encargada de repartir el material electoral a los centros de votación.

Ante los fallos logísticos, que generaron en puntos de la capital enormes colas de votantes molestos que tuvieron que esperar hasta cinco horas para poder votar, el Ministerio Público efectuó este domingo diligencias en la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

"La Cuarta Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro exhorta a las autoridades de la ONPE al debido cumplimiento de sus funciones, tras constatar en distintos puntos de la capital el retraso de la llegada de material electoral para la instalación de las mesas de sufragio", anunció el Ministerio Público en sus redes sociales.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.