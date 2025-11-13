Los diabéticos sin diagnósticos RD

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Alrededor de 1.7 millones de personas diabéticas sin diagnosticar existen en Centroamérica y República Dominicana, ante lo que expertos hicieron ayer un llamado a mejorar el acceso para contar con tratamientos adecuados y prevenir esta enfermedad, informaron organizaciones de salud en el marco del Día Mundial de la Diabetes.

Según datos de la Federación Internacional de Diabetes (IFD) citados por la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma) y la Asociación DíaVida, un total de 4 millones de personas en Centroamérica y República Dominicana tienen diabetes y 1,7 personas viven con la enfermedad sin haber sido diagnosticadas.

"Hacemos un llamado urgente a todos los sectores de la sociedad para que unamos esfuerzos en la prevención, detección y tratamiento oportuno de la diabetes. Es imprescindible que trabajemos juntos en la promoción de estilos de vida saludables y en la construcción de entornos que favorezcan el bienestar, con el objetivo de disminuir el impacto de esta enfermedad en las personas y los sistemas de salud”, dijo el director de Fedefarma para Guatemala y Costa Rica, Fernando Vizquerra.

El porcentaje de prevalencia de diabetes entre los 20 y 79 años es de un 17,6 % para República Dominicana, del 13,2 % en Guatemala, 12,7 % en El Salvador, un 11,1 % en Panamá, un 10,4 % en Nicaragua, así como de un 9,8 % en Costa Rica y un 5 % en Honduras.

"Combatir las causas no es tan fácil como decirle a las personas deje de comer dulce y haga ejercicio, usted es el responsable de lo que le pasa".