Dice EEUU incumple con Cuba Carta ONU

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Ginebra.- EFE

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU señaló ayer que Estados Unidos está incumpliendo la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional con sus sanciones contra Cuba y causando el “desmantelamiento” del sistema de alimentación, de sanidad y de suministro de agua.

“Este tipo de sanciones sectoriales afectan a los más vulnerables, no son efectivas y no cumplen ni con la Carta de Naciones Unidas ni con el derecho internacional porque las sanciones deben ser impuestas por el Consejo de Seguridad (de la ONU), no por un país”, dijo la portavoz del organismo, Marta Hurtado.

EEUU ha aumentado la presión sobre Cuba amenazando con aranceles a los países que exporten petróleo a la isla, producto del que dependen casi enteramente las plantas termoeléctricas que generan electricidad. “Los objetivos políticos no pueden justificar acciones que en sí mismas violan los derechos humanos”, sostuvo el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk. En el ámbito sanitario, el organismo recordó que, por ejemplo, el funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos y de las salas de urgencias se ve comprometido, al igual que la producción o almacenamiento de vacunas, de productos sanguíneos y fármacos sensibles a la temperatura.