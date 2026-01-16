Representante en la ONU
Dice Irán responderá cualquier agresión
El iraní insistió en que “la incitación a la violencia, el fomento de la desestabilización interna y la amenaza explícita de acción militar” contra el país suponen una amenaza para la paz.
El representante permanente adjunto de Irán ante la ONU, Gholamhossein Darzi, afirmó ayer ante el Consejo de Seguridad que su país responderá con una acción “decisiva” y conforme al derecho internacional a cualquier agresión contra la nación persa, después de que el presidente EEUU, Donald Trump, amenazara a la región con un ataque militar.
“Irán no busca una escalada ni una confrontación, pero cualquier acto de agresión directo o indirecto será respondido con una acción decisiva, proporcional y legal en virtud del artículo 51 de la Carta de la ONU (que recoge el derecho a la legítima defensa)”, expresó Darzi en una sesión del Consejo solicitada por la delegación de EE.UU.
